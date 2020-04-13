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Suudi Arabistan'da korona virüs tedavisi gören iki kişi Hatay'a getirildi

Suudi Arabistan'da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı'nın uçağı ile Türkiye'ye getirildi.

13.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
Suudi Arabistan'da korona virüs tedavisi gören iki kişi Hatay'a getirildi
Suudi Arabistan'da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı'nın uçağı ile Türkiye 'ye getirildi.

Tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan'da görülen korona virüs salgınından etkilenen iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığının uçağı ile Hatay 'a getirildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansla ile gelerek havalimanından iki hastayı tedbirli bir şekilde alarak, tedavisine devam edilmek üzere hastaneye götürdü. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Hatay, Güncel
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