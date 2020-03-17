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Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 171'e ulaştı

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısının 171'e yükseldiği açıklandı.

17.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:30
Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 171'e ulaştı
Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısının 171'e yükseldiği açıklandı. Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi hariç tüm camilerde namazlara ara verildi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkelerdeki vaka sayıları artmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni vakaların tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 171'e yükseldiği belirtildi. Tespit edilen hastalar arasında 1 Türk kadının bulunduğu ifade edilirken, hastaların Mekke, Cidde, Riyad ve Dahran kentlerindeki sağlık tesislerinde izole edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'da ayrıca, korona virüsün ülkede yayılımını önleme amacıyla Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi hariç tüm camilerde namazlara ara verildiği duyuruldu. - RİYAD

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel

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