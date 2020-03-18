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Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi

Suudi Arabistan'da 67 yeni korona virüs vakasının ardından toplam vaka sayısının 238'e ulaştığı bildirildi.

18.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:55
Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi

Suudi Arabistan'da 67 yeni korona virüs vakasının ardından toplam vaka sayısının 238'e ulaştığı bildirildi.


Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 67 kişide daha korona virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 238'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada Riyad'da 19, Şarkiya'da 23, Cidde'de 13, Mekke'de 11 ve Asir'de 1 olmak üzere 67 korona virüs vakası kaydedildiği ifade edildi. Öte yandan Suudi Arabistan'da korona nedeniyle henüz ölüm vakası bulunmuyor. - RİYAD

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel

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