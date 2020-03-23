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Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi

Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını engellemek için 21 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

23.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:05

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Suud, korona virüs salgınının ülkesinde yayılmasını önlemek için 21 gün boyunca akşam 19: 00 ile sabah 06: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdi. Bugün itibariyle başlayacak yasak kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkamayacak. Alınan yasak, güvenlik görevlilerini, sağlık ve medya çalışanlarını kapsamayacak.

CEMAATLE NAMAZ KILMAK YASAKLANDI

Kral Salman daha önce korona virüsünün yayılması ile mücadele için sıkı önlemler alınmaya devam edileceğini açıklamıştı. Ülkede, Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi de dahil tüm camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alınmıştı. Öte yandan iç hat uçuşları, otobüs ve trenler seferleri ile taksi hizmetleri de 2 hafta boyunca askıya alındı.

Suudi Arabistan'dan bugüne kadar 511 korona virüs vakasına tespit edilirken, henüz can kaybı yaşanmadı.

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Suudi Arabistan’da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Arap Yarımadası ülkesi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Etiketler : Abdulaziz Al Suud, Suudi Arabistan, Sabah, Sağlık, Dünya, Güncel

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