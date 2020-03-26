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Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e çıktı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı da bini aştı.

26.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:06
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e çıktı
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı da bini aştı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkede koronavirüsten bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 112 artarak 1012'ye yükselirken, 33 kişinin ise tedavi edilerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dün ülkede koronavirüs kaynaklı ikinci ölümün gerçekleştiğini ve toplam vaka sayısının 900'e ulaştığını bildirmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Güncel

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