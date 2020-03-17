Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılınmayacak
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacak.
17.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:22
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacak.
Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, ülkenin en yüksek dini otoritesi Kıdemli Alimler Konseyi, cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar aldı.
Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin bu kararın dışında bırakıldığı belirtilirken, virüsün hızla yayılmasının ana nedeninin kalabalık alanlar olduğu ve bu süreçte alınacak önlemlerin önemine ilişkin raporların ardından söz konusu kararın alındığı kaydedildi.
Karar kapsamında, camilerden ezanların okunacağı ve ardından Müslümanların namazlarını evlerinde eda etmeleri yönünde bir uyarının yapılacağı aktarıldı.
Suudi Arabistan yerel basınında, önlemler kapsamında Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın da iki hafta yapılmayacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 133'e yükseldiğini, bunlardan 6'sının da iyileştiğini bildirmişti.
Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, ülkenin en yüksek dini otoritesi Kıdemli Alimler Konseyi, cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar aldı.
Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin bu kararın dışında bırakıldığı belirtilirken, virüsün hızla yayılmasının ana nedeninin kalabalık alanlar olduğu ve bu süreçte alınacak önlemlerin önemine ilişkin raporların ardından söz konusu kararın alındığı kaydedildi.
Karar kapsamında, camilerden ezanların okunacağı ve ardından Müslümanların namazlarını evlerinde eda etmeleri yönünde bir uyarının yapılacağı aktarıldı.
Suudi Arabistan yerel basınında, önlemler kapsamında Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın da iki hafta yapılmayacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 133'e yükseldiğini, bunlardan 6'sının da iyileştiğini bildirmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışından gelen yolcunun otobüsten indirilmesiyle ilgili açıklama yaptı: Gereği yapılıyor
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu