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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu

Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

11.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:56
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle film gösterimleri durduruldu
Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, sinema salonlarında film gösterimlerinin durdurulması kararı Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu (GCAM) tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alındı.
Kararla, virüsü kontrol altında tutma ve sağlık birimlerinin tavsiye ettiği önlemlerin dikkate alınmasının amaçlandığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının 21'e yükseldiğini duyurmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel

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