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Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

07.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:58Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı
Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.
Suudi Arabistan resmi sitesinin (SPA) haberine göre, Spor Bakanlığı cumartesi gününden itibaren kalabalık seyirci kitlesinin bulunduğu spor karşılaşmalarının ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.
Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi.
Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 02:22:46