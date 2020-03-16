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Suudi Arabistan'da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 118'e yükseldi

Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulanların sayısı 118'e yükseldi.

16.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:32
Suudi Arabistan'da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 118'e yükseldi

Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulanların sayısı 118'e yükseldi. Kabe'nin hala ziyaretçilere kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti. Ayrıca Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre hükümet, koronavirüs önlemleri kapsamında, sağlık, emniyet, elektronik güvenlik merkezi ve ordu bünyesindekiler haricindeki kamu çalışanlarına 16 gün izin verildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan hükümeti, AVM'ler, eczaneler, marketler, çarşılar ve güzellik merkezleri için kapatılma talimatı verdi. Aynı zamanda bahçeler, sahiller, kamplar gibi gezi alanlarında çok sayıda insanın bir arada bulunmaması konusunda çağrıda bulundu. Yine bu kapsamda, tüm kamu ve özel kuruluşlarda uzaktan elektronik sistemlere geçişin teşvik edilmesi kararı alındı.

Kabe'nin ise hala ziyaretçi girişine kapalı olmakla birlikte sadece ibadete açık olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Dünya

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