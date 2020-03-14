Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 103'e yükseldi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi.
14.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:56
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 oldu.
Yeni vakaların 4'ü İran, biri İtalya'dan gelen vatandaşlarda görüldü.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 oldu.
Yeni vakaların 4'ü İran, biri İtalya'dan gelen vatandaşlarda görüldü.
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Kaynak: AA
Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel
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