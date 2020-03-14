Menü
Haberler ›› Güncel ››Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 103'e yükseldi - Güncel

Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 103'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi.

14.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:56
Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 103'e yükseldi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 oldu.
Yeni vakaların 4'ü İran, biri İtalya'dan gelen vatandaşlarda görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Bakan Koca, Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Güncel
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı