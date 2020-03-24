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Suudi Arabistan'da koronavirüsten ilk ölüm

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

24.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:30
Suudi Arabistan'da koronavirüsten ilk ölüm

Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık, ülkedeki vaka sayısının 767'ye ulaştığını açıkladı.Hayatını kaybeden hastanın yaşı, cinsiyeti ve nerede öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Suudi Arabistan, Dünya

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