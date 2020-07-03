Suudi Arabistan'da Kovid-19'a yakalanan çift Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Türkiye vatandaşı çift, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
03.07.2020 02:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 02:26
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen Ayşen Oğuzcan (46) ile Nedim Oğuzcan (46) çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.
Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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