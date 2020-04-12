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Suudi Arabistan'da Kovid-19 hastalarına zemzem suyu dağıtılıyor

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanelerde, hastalara zemzem suyu dağıtılmaya başlandı.

12.04.2020 23:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:36
Suudi Arabistan'da Kovid-19 hastalarına zemzem suyu dağıtılıyor
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanelerde, hastalara zemzem suyu dağıtılmaya başlandı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kovid-19 hastalarını kabul eden tüm hastanelere, hastaların tedavi süresince zemzem suyunun dağıtılması kararı alındı.
Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Müslümanlar tarafından Haremi Şerif'in içindeki zemzem kuyusundan çıkan suyun kutsal olduğuna inanılıyor. Bu su hakkında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) zemzemin yeryüzünün en hayırlı suyu olduğunu ve içildiği niyete göre fayda verdiğini söylediği rivayet ediliyor.
Suudi Arabistan'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede vaka sayısının da 4 bin 462 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 761'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Güncel
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