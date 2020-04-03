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Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 2 bin 39'a yükseldi.

03.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:52
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 2 bin 39'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece can kaybının 25'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca ülke genelinde 154 kişide daha virüs tespit edildiği, son verilerle ülkedeki vaka sayısının 2 bin 39'a çıktığı aktarıldı.
Suudi Arabistan'da son yapılan açıklamada virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının ise 1885'e çıktığı ifade edilmişti.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı dün, kamu sektörü ve özel sektörde hayati öneme sahip kurumlarda çalışanlar dışında Kovid-19 tedbirleri kapsamında Mekke ve Medine'de ikinci bir emre kadar tam gün sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Güncel
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