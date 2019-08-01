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Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak

Suudi Arabistan makamları, ülkede Kurban Bayramı'nın birinci gününün 11 Ağustos Pazar günü idrak edileceğini açıkladı.

01.08.2019 21:48 Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak
Suudi Arabistan makamları, ülkede Kurban Bayramı'nın birinci gününün 11 Ağustos Pazar günü idrak edileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, bu akşam yapılan gözlemde hilalin görülmesi üzerine 2 Ağustos Cuma gününü (yarın) zilhicce ayının birinci günü, hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 10 Ağustos Cumartesi olarak ilan etti.
Hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 11 Ağustos Pazar günü idrak edileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: AA

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