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Suudi Arabistan'da mahsur kalan 64 tır şoförü İskenderun'a getirildi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförü, gemiyle getirildikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 gün evlerinde karantinada kalacak.

Suudi Arabistan'da mahsur kalan 64 tır şoförü İskenderun'a getirildi
05.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:08
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförü, gemiyle getirildikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 gün evlerinde karantinada kalacak.
İskenderun Körfezi'ne dün giriş yapan ve sabah saatlerinde İskenderun LimakPort Limanı'na yanaşan "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisindeki 64 şoförün, İskenderun Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapıldı.
Liman Başkanlığı koordinesinde gerekli dezenfekte işlemleri ve gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerin ardından tırların gemiden tahliyesi sağlandı.
Tır şoförlerinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınarak takibinin yapılacağı belirtildi.
Şoförler, yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan'da yüklerini boşalttıktan sonra Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, İskenderun, Hatay, Güncel, Haber

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