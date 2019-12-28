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Suudi Arabistan'da "muhalifleri ihbar kampanyası" başlatıldı

Suudi Arabistan yönetimi, vatandaşları, devlete muhalefet edenleri ve "terörist" olduğundan şüphelenilen kişileri ihbar etmeye çağıran bir kampanya başlattı.

28.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:54 Suudi Arabistan'da
Suudi Arabistan yönetimi, vatandaşları, devlete muhalefet edenleri ve "terörist" olduğundan şüphelenilen kişileri ihbar etmeye çağıran bir kampanya başlattı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığının, kurum ve vatandaşlar arasında iletişim köprüsü kurmak hedefiyle tahsis edilen 990 numaralı ihbar hattının tanıtımının yapıldığı belirtildi.
Terörist, aranan ya da devlete muhalefet eden kişilerin ve bulundukları yerlerin ilgili güvenlik birimlerine ihbar edilmesinin önemli olduğu ifade edilen haberde, ihbarların memnuniyetle karşılanacağına ve gizli tutulacağına işaret edildi.
İnsan hakları ve siyasi platformlar, Suudi Arabistan yönetiminin bir yılı aşkın süreden beri ülkedeki baskıya ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı çıkan İslam alimleri, hukukçular ve akademisyenlere yönelik gözaltı kampanyası yürüttüğünü belirtirken, Suudi Arabistan yönetimi bu suçlamaları reddederek ülkede herkese yetecek özgürlük olduğunu savunuyor.

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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