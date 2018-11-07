- Suudi Arabistan
'da şoför berber dükkanına daldı: 1 ölü
RİYAD - Suudi Arabistan'da kullandığı aracın kontrolünü kaybeden şoför berber dükkanına daldı. Dükkanın içerisinde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'ın El Zülfi kentinde kullandığı aracın kontrolünü kaybeden şoför berber dükkanına daldı. Şoförün kontrolünü kaybederek daldığı berber salonunun içerisinde bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken 4'ü sağ kurtuldu. Olay sonrası berber dükkanının içerisinde bulunanlar büyük şok yaşadı.
Suudi Arabistan
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:47