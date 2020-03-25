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Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da, koronavirüs (Covid -19) nedeniyle Riyad, Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:17
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan'da, koronavirüs (Covid -19) nedeniyle Riyad , Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kral Selman Bin Abdülaziz'in kararıyla ülkedeki 13 bölge arasında seyahat etmek yasaklandı.

Başkent Riyad ile birlikte Mekke ve Medine şehirleri tecride alındı, şehirlerden ayrılmak yasaklandı. Sokağa çıkma yasağının, Riyad ve Mekke'de yerel saatle gece 03.00 itibariyle geçerli olacağı açıklandı.

Suudi Arabistan makamları daha önce de Kabe ve Mescid-i Nebevi'de namazların cemaatsiz kılınmasına karar vermişti.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün dün gerçekleştiği Suudi Arabistan'da 767 vaka bulunuyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Mekke, Riyad, Dünya

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