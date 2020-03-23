Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı - Haberler

Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:40
Suudi Arabistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler her geçen gün tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 21 gün boyunca akşam 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Suudi Arabistan'da bu akşam başlayan sokağa çıkma yasağının ardından ülke genelinde cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vakası 562 kişiye ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Wuhan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı
Türkiye’ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi Haberler
Türkiye'ye korona tedavisini 11 günden 4 güne düşüren ilaç getirildi
Bakan Koca ’Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi: İyileşen hastalarımız var
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Haberler
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Haberler
Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi

Son Dakika Güncel Haberleri

Malatya Emniyet Müdürlüğü koronavirüse dikkat çekmek için klip hazırladı - Haber BM Genel Sekreteri Guterres, G20 liderleriyle Kovid-19 ile mücadeleyi görüşecek - Haber Kastamonu Belediyesinden kiracılarına kira kolaylığı - Haber Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber Bünyan Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin
Loading