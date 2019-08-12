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Suudi Arabistan'da tadına baktı Türkiye'de üretti

Geçtiğimiz yıl Hac vazifesi için gittiği Suudi Arabistan'da yediği karpuzun tadını beğenerek karpuz çekirdeklerini yanında getiren Manisalı üretici ektiği çekirdekten ilk ürünlerini almayı başardı.

12.08.2019 10:42 Suudi Arabistan'da tadına baktı Türkiye'de üretti
Geçtiğimiz yıl Hac vazifesi için gittiği Suudi Arabistan'da yediği karpuzun tadını beğenerek karpuz çekirdeklerini yanında getiren Manisalı üretici ektiği çekirdekten ilk ürünlerini almayı başardı. Suudi Arabistan'a has beyaz kabuklu uzun karpuzlar artık Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yetişecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilik yapan 2 çocuk babası 61 yaşındaki Ahmet Ölmez, geçtiğimiz yıl Hacca gittiğinde gördüğü karpuzun çekirdeklerini yanında getirerek Alaşehir'de yetiştirmeye başladı. Görünüşü bakımından beyaz ve yeşil olan, lezzet bakımından da Türk karpuzu ile aynı tatta olan Arabistan karpuzu artık Alaşehir'de de yetişiyor.

Alaşehir'in Hacıaliler Ortahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Ölmez, "Hacca gittiğimde orada yediğim karpuzun tadını çok beğendim. Karpuzun çekirdeklerini gelirken, buraya getirdim. Yeni diktiğim bağ alanına denemek amacıyla 100 kök diktim. Karpuzlar çok güzel oldu. Tadı çok güzel, suyu bol, küçük çekirdekli. Kalın kabuklu ve boyları 50–70 santimetre uzunluğunda olup ortalama 15-20 kilo geliyor. Karpuzları çok beğendim, önümüzdeki yıllarda daha çok ekeceğim" dedi. - MANİSA

Ekonomi

Kaynak: İHA

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