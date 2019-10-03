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Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında

Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.

03.10.2019 16:38Suudi Arabistan'da terörle suçlanan 45 kişi hakim karşısında
Suudi Arabistan, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla ikisi kadın 45 kişinin yargılandığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, "terör hücresi oluşturmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan biri Filipinli ikisi kadın 45 sanık, Ceza İhtisas Mahkemesinde yargılanmaya başladı.
Dava kapsamında sanıkların, 3 cami saldırısı ile güvenlik güçlerini hedef alan bazı suikastlardan sorumlu tutulduğu belirtildi.
Haberde, Polis Albay Kitab Macid el-Hamadi'ye yönelik silahlı saldırının da dava dosyasında yer aldığı ifade edilirken daha fazla ayrıntı verilmedi.
Polis Albay Hamadi, Nisan 2016'da Ed-Davadimi ilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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