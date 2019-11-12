Haberler » Dünya » Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı - Haber

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

12.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:27Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Polis, vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Olay, başkent Riyad'da yer alan Malaz bölgesindeki Kral Abdullah Parkı'nda meydana geldi. Bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında sahneye çıkan kişi, tiyatro grubundan 2 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı. Sahnedeki saldırgana güvenlik güçleri müdahale etti.Yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20.00 civarı 33 yaşındaki Yemen vatandaşı şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, saldırıya uğrayan 3 kişinin olayda hafif yaralandığı ve gerekli tedavilerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Suudi Arabistan, Yemen, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
10:27 Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı
10:21 İsrail'den Şam'a roket saldırısı
10:16 Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor
10:16 95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
10:01 Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı
04:34 Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi
00:06 Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj
21:18 Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı
19:51 ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır
18:50 İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 10:54:30