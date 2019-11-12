Haberler » Güncel » Suudi arabistan'da tiyatroculara saldırı 3 yaralı - Haber

Suudi arabistan'da tiyatroculara saldırı 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı 3 yaralıSuudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

12.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:30
Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı 3 yaralı
Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan'da bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında bir kişi sahneye çıkarak, gruptan 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Polis, Yemen vatandaşı şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.
Olay, başkent Riyad'da yer alan Malaz bölgesindeki Kral Abdullah Parkı'nda meydana geldi. Bir tiyatro grubunun gösterisi sırasında sahneye çıkan kişi, tiyatro grubundan 2 erkek ve 1 kadını bıçakla yaraladı. Sahnedeki saldırgana güvenlik güçleri müdahale etti.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, yerel saat ile 20.00 civarı 33 yaşındaki Yemen vatandaşı şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, saldırıya uğrayan 3 kişinin olayda hafif yaralandığı ve gerekli tedavilerinin yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Suudi arabistan'da tiyatroculara saldırı 3 yaralı

Suudi Arabistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:52 Sokak tezgahından çıkan şampiyon
10:52 Edirne'de sis
10:52 Avrupa'dan Türkiye'ye IŞİD'lilerin iadesi konusunda çağrı
10:52 Kaymakam Oğuz Cem Murat fabrikada inceleme yaptı
10:51 Bu motosiklet kasksız çalışmıyor
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
09:59 Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 10:53:53