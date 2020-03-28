Suudi Arabistan'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
28.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:14
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini vuran toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi.
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini toz fırtınası vurdu. Gökyüzünün rengi turuncuya çeviren fırtına kentte hayatı felç etti. Fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı. - RİYAD
Suudi Arabistan'ın Hafar Al Batin kentini toz fırtınası vurdu. Gökyüzünün rengi turuncuya çeviren fırtına kentte hayatı felç etti. Fırtına görüş mesafesinin azalmasına neden olurken sürücülere zor anlar yaşattı. - RİYAD
Kaynak: İHA
Etiketler: Suudi Arabistan, Güncel