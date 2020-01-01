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Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı

Suudi Arabistan'da ikamet eden ve 8 ay önce tutuklanan bir Ürdün vatandaşı serbest bırakıldı.

01.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:40 Suudi Arabistan'da tutuklanan Ürdün vatandaşı 8 ay sonra serbest kaldı
Suudi Arabistan'da ikamet eden ve 8 ay önce tutuklanan bir vatandaşı serbest bırakıldı.
Suudi aktivistler tarafından yönetilen "Düşünce Tutukluları" adlı hesabından yapılan açıklamada, 8 ay önce tutuklanan Üsame el-Attar isimli Ürdünlünün serbest bırakıldığı ve ülkesine gönderildiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, bu kararla birlikte Suudi Arabistan makamlarının geçen yıl nisan ayında tutukladığı kişilerden şu ana kadar serbest bırakılanların sayısının 3'e ulaştığı kaydedildi.
Suudi Arabistan makamlarından ise söz konusu Ürdün vatandaşının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapılmadı.
İnsan hakları raporlarına göre, Suudi Arabistan makamları geçen yıl nisan ayında çoğu Filistin uyruklu 60'tan fazla kişiyi, Filistin meselesine destek veren faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle tutuklamıştı.

Suudi Arabistan, Twitter, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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