Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'e Karşı Muhalefet Artıyor

20 Kasım 2018 Salı 12:25



20 Kasım 2018 Salı 12:25

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesine yakın bazı kaynakların, Kaşıkçı cinayetinin ardından ailenin üyelerinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kral olmasını önlemeye yönelik çalışmalara başladığını söylediği ileri sürüldü.CIA'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiğini iddia etmesini takiben onlarca prensin krallığın Prens Ahmet bin Abdülaziz'e geçmesi için çalışmalara başladığı iddia edildi. Ancak 82 yaşındaki Kral Selman'ın hayatta bulunduğu sürece bunun mümkün olmayacağına Kral Selman'ın oğlundan vazgeçmeyeceğine vurgu yapıldı.Kraliyet ailesinden Kral Selman bin Abdul Abdülaziz'in öz kardeşi 76 yaşındaki Prens Ahmet bin Abdülaziz'in Kral'ın ölümünden sonra kral olabileceği iddia edildi. 2,5 aydır İngiltere'de bulunan Prens Ahmet bin Abdülaziz İngiliz ve Amerikan gizli servislerinin güvencesiyle geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Suudi Arabistan'a geri dönmüştü.Kral Selman'ın hayatta kalan tek kardeşi olan Prens Ahmet bin Abdülaziz'in ailenin, güvenlik güçlerinin ve bazı Batılı güçlerin desteğini alacağı ileri sürüldü. Prens Ahmet 2017 yılında Muhammed bin Selman'ın veliaht olmasına da itiraz etmiş ve kendisine biat etmemişti. Prens Ahmet, Londra'da bulunduğu sırada Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesini protesto eden göstericilere karşı balkonda yaptığı açıklamada "Gidin bunu Suudi yöneticilerinden sorun" cevabını vermişti.ABD'li yetkililerin son haftalarda Suudi danışmanlara, yaklaşık 40 yıl Suudi Arabistan'ın savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan Prens Ahmet'i destekleyeceklerini söyledikleri belirtildi. Suudi kaynakların, Prens Ahmet'in kral olması durumunda Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sosyal ve ekonomik reformlarında bir değişikliğe gitmeyeceğinden emin olduklarını söyledikleri kaydedildi.Başkan Donald Trump CIA'in Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürme emrini verdiği değerlendirmesinin olgunlaşmamış olduğunu belirtmiş ancak mümkün olabileceğini belirterek Salı günü tam bir rapor alacağını söylemişti.Suudi yetkililer, ABD'nin Veliaht Prensten soğumaya başlamasının yalnızca Kaşıkçı cinayetine bağlı olmadığı, Prensin savunma bakanlığına S-400 savunma füzeleri gibi Rusya'dan alternatif silahlar almayı araştırmalarını istemesinin de etkisi olduğunu belirtti.Öte yandan, geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların, sayısının 320'ye ulaştığını, tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti. Bunların çoğunun prens olduğu ifade edilmişti.Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığındaki komisyonun emriyle tutuklanan veya görevden uzaklaştırılanlara ait banka hesaplarına da el konulmuştu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi el konulan hesapların sayısının bin 700'e ulaştığını ve el konulan hesaplardaki varlıkların toplamı 800 milyar doları bulduğunu yazmıştı. - WASHINGTON