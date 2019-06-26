26.06.2019 22:23
Haberler » Güncel » Haber

Suudi Arabistan'da yabancıların şirketlere ortaklık sınırı kaldırıldı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'daki limitet şirketlerde yabancı yatırımcılar için uygulanan yüzde 49'luk ortaklık sınırlaması kaldırıldı.

Suudi Arabistan 'daki limitet şirketlerde yabancı yatırımcılar için uygulanan yüzde 49'luk ortaklık sınırlaması kaldırıldı.
Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Otoritesinden (CMA) yapılan açıklamada, şirket tarafından aksi belirtilmedikçe ülkede yatırım yapmak isteyen yabancıların diledikleri kadar hisseye sahip olabilecekleri belirtildi.
Önceki düzenlemede Suudi Arabistan'da bir şirkette yabancıların toplam hisselerinin yüzde 49'u geçmemesi kuralı geçerliydi. Yeni kararla yabancı yatırımcılar için hisse sınırlaması kaldırılmış oldu.
Suudi Arabistan'da 2015'te yapılan düzenlemeyle yabancı yatırımcıların doğrudan hisse senedi alabilmelerinin önü açılmıştı.
Riyad yönetimi, bir süredir petrol bağımlılığını azaltarak ülkeye yatırım çekme amacıyla çeşitli adımlar atıyor.
Kaynak: AA
Suudi Arabistan , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:56 "Geçmiş Olsun" filminin galası yapıldı
22:55 İzmir'de erken terhis sevinci
22:52 Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den önemli açıklamalar
22:52 MHP'li Başkan'dan Akşener ve Kaftancıoğlu'na yönelik skandal sözler
22:46 Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi
22:45 İl Jandarma Komutanı Bilgiç'ten Başkan Pekmezci'ye şükran ziyareti
22:44 Eyfel'in çevresini plaja çevirdiler