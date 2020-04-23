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Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

23.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:49
Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'dan Türk vatandaşlarını getiren Türk Hava Yollarının (THY) "Mardin" uçağı, saat 17.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden indirildi.
Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.
Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Ankara, Güncel , Haber
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