Suudi Arabistan'daki Türk hasta, ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinden umre için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak, yoğun bakımda tedaviye alınan Hüsne Bozoğlu (68), Sağlık Bakanlığı'nca ambulans uçakla Kayseri 'ye getirildi.

Hasan Bozoğlu ile eşi Hüsne Bozoğlu, 1 Şubat'ta umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Hüsne Bozoğlu, 6 Şubat'ta Mekke'de kaldığı otelde rahatsızlandı ve götürüldüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hasan Bozoğlu ise vizesi dolduğu için kaldığı otelden dışarı çıkamadı. Göksun'da yaşayan Hüsne Bozoğlu'nun ailesi, Türkiye'ye getirilmesi için yetkili makamlardan yardım istedi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek, Hüsne Bozoğlu'nun Suudi Arabistan'daki hastaneden sağlıklı olarak alınıp, Türkiye'ye getirilmesi için girişim başlattı. Girişimler sonunda Hüsne Bozoğlu, cuma günü Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Kayseri'ye getirildi. Bozoğlu, daha sonra ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Vize süresi dolduğu için kaldığı otelden dışarı çıkmayan Hasan Bozoğlu'nun da Dışişleri Bakanlığı tarafından sorunun çözüldüğü ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye tahliye edilecek 360 Türk'ün içinde olduğu kaydedildi.

Hüsne Bozoğlu'nun Göksun'da yaşayan kardeşi İbrahim Bozoğlu, ablasının hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek, yetkililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

?

Kaynak: DHA