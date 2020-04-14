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Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun'a getirildi.

14.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:01
Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun 'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için tahliyelerine başlandı.
Bu kapsamda, Türk Hava Yollarına ait uçak ile 314 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis gözetiminde otobüslere bindirilen vatandaşlar, karantina altına alınmak üzere Çorum'a gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Samsun, Güncel
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