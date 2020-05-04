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Suudi Arabistan'dan 143 Türk vatandaşı Van'a getirildi

Suudi Arabistan'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 143 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan 143 Türk vatandaşı Van'a getirildi
04.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:52
Suudi Arabistan'dan Van'a getirilen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 143 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için yurtlara yerleştirildi.

Suudi Arabistan'dan Van'a getirilen 143 Türk vatandaşını taşıyan uçak, öğle saatlerinde Ferit Melen Havalimanına indi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen yolcular, Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurduna getirildi.

"Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandılar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve sağlık personeli tarafından "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılanan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat edilerek yurtlara yerleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak olan vatandaşlar, sorunsuz bir yolculuk yaptıklarını belirterek, mahsur kaldıkları ülkedeN kendilerini aldıran devlet yetkililerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Van, Güncel, Haber

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