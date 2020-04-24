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Suudi Arabistan'dan 269 Türk vatandaşı yurda getirildi

Suudi Arabistan'da bulunan 269 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

24.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:32
Suudi Arabistan'dan 269 Türk vatandaşı yurda getirildi
Suudi Arabistan'da bulunan 269 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Suudi Arabistan'da bulunan 269 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Konya Havalimanı'na indi.
Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak otobüslere bindirildi.
Gözlem altında tutulacakları Karaman'a getirilen 269 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel , Haber
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