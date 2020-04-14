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Suudi Arabistan'dan gelen 313 işçi Çorum'da karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan gelen 313 işçi Çorum'da karantinaya alındı Yurtta gelen vatandaşlar için tüm önlemler alındı Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Polis ekipleri vatandaşlar için seferber oldu Korona virüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın karantina altına...

14.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:47
Suudi Arabistan'dan gelen 313 işçi Çorum 'da karantinaya alındı
Yurtta gelen vatandaşlar için tüm önlemler alındı
Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve Polis ekipleri vatandaşlar için seferber oldu
ÇORUM - Korona virüsle mücadele kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın karantina altına alınma işlemleri devam ediyor. Suudi Arabistan'dan gelen 313 Türk işçi Çorum'da karantinaya alındı..
Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'da çalışan 313 Türk işçi havayolu ile bugün Türkiye'ye getirildi.
Samsun Havalimanı'nda sağlık taramasından geçirilen işçiler karayolu ile Çorum'a getirilerek 14 günlük karantinaya alındı. İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na otobüslerle getirilen vatandaşlar otobüslerden kontrollü bir şekilde indirildi. Ateşleri ölçülen vatandaşlar kayıtları alındıktan sonra kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların yurtlara yerleştirilmesi sürecinde Kızılay, AFAD, İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yurt dışından gelen gurbetçilerin kalacağı odalar dezenfekte edilerek tüm ihtiyaç malzeleri odalarına yerleştirildi. Suudi Arabistan’dan gelen 313 işçi Çorum’da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Çorum, İşçi, Genel
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