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Suudi Arabistan'dan getirilen 167 kişi yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden uçakla getirilen 167 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

02.05.2020 19:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:02

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden uçakla getirilen 167 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na inen uçakla yurda gelen 167 Türk vatandaşı, kontrollerinin ardından dezenfekte edilen otobüslerle polis nezaretinde Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Balıkesir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Karantinaya alınan 167 kişi, 14 gün sonra yapılacak sağlık kontrolünün ardından evlerine gönderilecek.

Suudi Arabistan’dan getirilen 167 kişi yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Balıkesir, Güncel, Haber

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