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Suudi Arabistan'dan getirilen 171 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Suudi Arabistan'dan Denizli'ye getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alındı.

28.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:10
Suudi Arabistan'dan Denizli'ye getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alındı.
Aralarında bebeklerin de bulunduğu 171 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Denizli Çardak Havalimanı'na indi.
Uçaktan 15'er kişilik gruplar halinde indirilen yolcuların ilk olarak ateşleri ölçüldü. Daha sonra kimlik ve pasaport kontrolleri yapıldı. Yolcular, AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavul ve eşyalarını alarak kendilerini bekleyen otobüslere bindi.
Havalimanından şehir merkezine nakledilen 171 kişi, karantina sürecini geçirecekleri Kınıklı Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Fatma Yıldız Hanım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
"Çalışanlarım ülkelerine gidemiyor"
Karantinaya alınanlardan Beşir Uzun, 26 yıldır yaşadığı Suudi Arabistan'da 3 işletmesinin bulunduğunu ve farklı ülkelerden çalışanlarının olduğunu ifade etti.
Çalışanlarının ülkelerine gidemediğini söyleyen Uzun, "Çalışanlarıma bilet paralarını da vermiştim ama kendi ülkelerine gidemiyorlar. Allah'a şükürler olsun bizim böyle bir ülkemiz var. Buraya ne versek değer." dedi.
Rasim Yeşilağaç, yurda sağ salim ulaştığı için mutlu olduğunu belirterek, "Cennetimize geldik. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.
Sevim Aslan da "Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı. Suudi Arabistan’dan getirilen 171 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Denizli, Güncel, Haber

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