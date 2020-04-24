Suudi Arabistan'dan getirilen 267 kişi, Karaman'da yurda yerleştirildi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'da yaşayan ve Türkiye'ye getirilen 267 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Karaman'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 267 kişi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Konya'ya, ardından da karayoluyla Karaman'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 267 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye ve Nefise Sultan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Yurt önünde AFAD, UMKE, ve polis ekipleri de hazır bekletildi.Öte yandan, İtalya'dan gelecek olan 260 kişilik kafilenin de saat 01.00'da uçakla Konya Havalimanı'na getirileceği sabaha karşı Karaman'daki Nefise Sultan Kız yurdunda karantinaya alınacakları öğrenildi.