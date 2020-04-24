Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Suudi Arabistan'dan getirilen 268 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

24.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:45
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak Antalya Havalimanı'na indi.
Tahliye öncesi havalimanında yoğun tedbir alındı. Yolcuların geleceği terminalde dezenfeksiyon işlemi yapıldı ve havalimanına girişler durduruldu.
Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrolden geçirildikten sonra kendilerini bekleyen otobüslere de sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirildi.
Söz konusu 349 kişi daha sonra gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'a götürüldü.
268 Türk Isparta'da yurda yerleştirildi
Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sağlık ve polis ekipleri eşliğinde kente girdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurdun önüne gelen otobüslerdeki vatandaşlar, tek tek sağlık kontrolünden geçirilerek içeri alındı.
Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı yurtta sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak kayıtları yapılan vatandaşlar daha sonra odalarına yerleştirildi.
Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 268 kişi 14 gün gözlem altında tutulacak.
Yurtta kalacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Isparta Valiliği koordinesinde yurt müdürlüğünce karşılanacak.
Burdur
Türk vatandaşlarını taşıyan 4 otobüs, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli erkek yurtlarına geldi.
Yurt bahçesine tek tek alınan otobüslerde bulunan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak ve maske takarak 2'şerli gruplar halinde yurtlara alındı.
Vatandaşların yurtlara giriş aşamaları yurt personelince kontrol altında tutularak geçtikleri her yer dezenfekte edildi.
Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra odalarına yerleştirilen vatandaşların, 14 günlük karantina süresi dolduktan sonra memleketlerine gönderilmesi planlanıyor. Suudi Arabistan’dan getirilen 268 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un öldüğü iddia edildi Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğü iddia edildi
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haberler
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Ateş Kara’dan Ercüment Ovalı’nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum Haberler
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haberler
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Haberler››Güncel››Suudi Arabistan'dan getirilen 268 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:34: Şanlıurfa'da akıma kapılan elektrikçi öldü - Haber 23:32: Antalya'da 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Haber 23:32: "Hudut Kartalları" ilk iftarlarını vatan nöbetinde yaptı - Haber 23:28: Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haber 23:28: Suudi Arabistan'dan getirilen 80 kişi Burdur'da karantinaya alındı - Haber 22:29: Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı - Magazin 22:19: 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti - Magazin 22:02: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber