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Suudi Arabistan'dan getirilen 328 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 328 Türk vatandaşı, Malatya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

14.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan'dan yurda getirilen 328 Türk vatandaşı, Malatya 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 328 kişi, Suudi Arabistan'dan kalkan 2 uçakla Malatya Havalimanı'na getirildi.
Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Battalgazi Yurdu'na yerleştirildi.
Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Malatya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak. Suudi Arabistan’dan getirilen 328 Türk vatandaşı yurtlara yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Malatya, Güncel
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