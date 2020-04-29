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Suudi Arabistan'dan getirilen 336 Türk vatandaşının karantinası tamamlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 336 Türk vatandaşı, Malatya'daki yurtta karantina sürecinin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.

29.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:06
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 336 Türk vatandaşı, Malatya'daki yurtta karantina sürecinin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.
Suudi Arabistan'dan kalkan 2 uçakla 14 Nisan'da kente getirilen 336 kişinin Battalgazi Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen Türk vatandaşları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, polisin aldığı güvenlik tedbirleri altında ve sağlık ekiplerinin kontrolünde otobüslerle evlerine gönderildi.
Vatandaşlardan Ahmet Salih Erbel, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD, Türk Kızılay ve yurt personelinin kendilerini 14 gün boyunca çok iyi ağırladığını belirterek, "Yemeğimizi, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar, teşekkür ederiz. Yurdun imkanları güzeldi, banyosu, her şeyi vardı." dedi.
Rıfat Boynukalın ise "Allah devletimize zeval vermesin. Bu 14 günde Malatya'nın, burada çalışanların, idarecilerin güler yüzü, sanki ailelerinden birisi gelmiş gibi davranışları beni çok mütehassis etti. Hepsine çok teşekkür ederim. Karantina süresinde kitap okudum, ibadetimi yaptım. Gençlik ve Spor Bakanı aradı, halimizi sordu, çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Sinem Serin de 2 yaşındaki oğlu Ayaz ile karantina sürecini geçirdiklerini anlatarak, "Oğlumla karantina süresinin zor geçeceğini sanmıştım ama çok iyi geçti. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Suudi Arabistan’dan getirilen 336 Türk vatandaşının karantinası tamamlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Güncel, Haber

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