Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi

SUUDİ Arabistan'dan özel uçakla getirilen 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmak üzere Malatya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

14.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:17
Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi

SUUDİ Arabistan'dan özel uçakla getirilen 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmak üzere Malatya 'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Koronavirüs salgınının ardından Suudi Arabistan'da yaşayan 340 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası 2 özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na inen uçaklardaki vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Battalgazi Yurduna getirildi. Görevli ekiplerinin salgına karşı tedbirler aldığı yurtta, dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 340 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu! Futbolu bırakıp mafya oldu Haberler
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu! Futbolu bırakıp mafya oldu
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kısıtlayıcı önlemleri insanlarımızın hayatını korumak için aldık" - Haber 21:46: Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:42: Ortaokul öğrencisi 210 liralık destek bursunu kampanyaya bağışladı - Haber 21:42: Isparta'da silahlı kavgaya karışan kişi tutuklandı - Haber 21:36: Afrikalı 88 entelektüelden kıta liderlerine sağlık sistemini güçlendirmeleri çağrısı - Haber 21:16: Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi - Haber 20:43: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler