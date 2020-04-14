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Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildiSUUDİ Arabistan'dan özel uçakla getirilen 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmak üzere Malatya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.

14.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:26
Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya 'da yurda yerleştirildi
SUUDİ Arabistan'dan özel uçakla getirilen 340 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmak üzere Malatya'daki KYK yurtlarına yerleştirildi.
Koronavirüs salgınının ardından Suudi Arabistan'da yaşayan 340 Türk vatandaşı, alınan tahliye kararı sonrası 2 özel uçakla Malatya'ya getirildi. Erhaç Havalimanı'na inen uçaklardaki vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. Yurt dışından gelen yolcular, daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Battalgazi Yurduna getirildi. Görevli ekiplerinin salgına karşı tedbirler aldığı yurtta, dezenfekte edilen odalara yerleştirilen 340 kişinin karantina sürecince ihtiyaçları Valilik, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılanacak. Yurt dışından gelen Türk vatandaşları kentteki 14 günlük karantina sonrası sağlık problemi olmaması durumunda memleketlerine gönderilecek. Suudi Arabistan’dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya’da yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Malatya, Güncel
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