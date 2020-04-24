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Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları İstiklal Marşıyla karşılandı

Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları İstiklal Marşıyla karşılandıFeyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için Uşak Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

24.04.2020 03:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:10
Suudi Arabistan'dan getirilen Türk vatandaşları İstiklal Marşıyla karşılandı
Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için Uşak Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek karantinaya alındı. Suudi Arabistan'daki Havalimanı'ndan 189 yolcuyla kalkan uçak, saat 16.50'de Uşak Havalimanı'na indirildi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, tüm sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Havalimanı'na gelen otobüslere bindirildi. Daha sonra konvoylar halinde 14 günlük karantinaya alınacakları Uşak Latife Hanım Kız Öğrenci Yurduna götürülen vatandaşlar burada Türk bayrakları ile karşılandı. Yurdun önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar daha sonra kalacakları odalara yerleştirildi. Karantina altında 236 kişi bulunan Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdun'da, Suudi Arabistan'dan getirilen 189 kişi ile birlikte yurt dışından getirilen 425 kişi karantina altında tutulduğu öğrenildi.
Suudi Arabistan'dan Uşak Latife Hanım Kız Öğrenci Yurduna karantinaya getirilen bir vatandaş, Sayın Cumhurbaşkanımız'a, Dışişleri Bakanımız'a, bütün devlet adamlarımıza, Yavuz Selim Turan beye, Dışişleri Bakan Yardımcısına cani gönülden teşekkür ediyoruz. Gurbetçi vatandaşlar adına göstermiş olduğu özverilerden dolayı hepsine teşekkürlerimiz sunuyoruz dedi.
Suudi Arabistan’dan getirilen Türk vatandaşları İstiklal Marşıyla karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Uşak, Güncel , Haber
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