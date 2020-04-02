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Suudi Arabistan'dan hac organizasyonunda iptal sinyali

Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara haccın iptal olabileceği sinyalini verdi.

02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:28
Suudi Arabistan'dan hac organizasyonunda iptal sinyali
Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara haccın iptal olabileceği sinyalini verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hayatın tüm alanlarını olumsuz etkiliyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Taher Banten, hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara "sözleşmeleri yapmadan önce beklemeleri" gerektiğini belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizden işler netleşene kadar beklemelerini istiyoruz" dedi.

Banten, "Mevcut koşullar altında Allah'tan bizi kurtarmasını istediğimiz küresel salgından bahsederken krallık Müslümanları ve vatandaşların sağlığını korumak istiyor" ifadelerini kullandı.

Hac organizasyonunun iptal edilmesi durumunda bu 1450 yıllık hac tarihinde 40'ıncı iptal olacak. Temmuz ayında 3 milyon hacı adayının İslam'ın 5 şartından birisi olan hac vazifesini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret etmesi, bu sayının Suudi Arabistan'da çalışan işçiler ve yerel halk ile 4 milyona ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Suudi Arabistan hükümeti, Mekke ve Medine'de korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti. Karara göre iki kentte yaşayanların sabah saat 06.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında ihtiyaçlarını karşılamak için sadece kendi mahallelerinde dışarı çıkabileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Mekke, Hac, Güncel
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