Haberler » Güncel » Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Haber

Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

Suudi Arabistan, İran yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

09.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:18Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama

Suudi Arabistan, yönetiminin koalisyon askerlerinin de bulunduğu 'taki ABD üslerine yönelik saldırısını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, İran'ın Irak'taki ABD üslerine dün düzenlediği füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saldırıyla Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, İran'ın saldırgan tutumu kınandı.

Açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarı için taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak dün ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, İran, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:38  Meksika'da 40 gündür kayıp gazeteci ölü bulundu - Haber
22:38  Libya'nın doğusundaki darbeci Halife Hafter, ateşkes çağrısını reddetti - Haber
22:34  Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi Aden'deki güçlerini çekiyor - Haber
22:34  Yeni Delhi'de üniversiteye düzenlenen saldırı protesto edildi - Haber
22:34  Dostluk maçı için gelen vekiller, Aydın'a hayran kaldı - Haber
21:46  Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
9.01.2020 22:43:25