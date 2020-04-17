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Suudi Arabistan'dan, Kovid-19 ile mücadele için G20 ülkelerine 8 milyar dolarlık finans desteği...

Suudi Arabistan, G20 ülkelerine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 8 milyar dolarlık finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.

17.04.2020 02:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 02:30
Suudi Arabistan'dan, Kovid-19 ile mücadele için G20 ülkelerine 8 milyar dolarlık finans desteği...
Suudi Arabistan, G20 ülkelerine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 8 milyar dolarlık finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan makamlarından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uluslararası çabaları desteklemek için 500 milyon dolar destekte bulunulduğu ifade edildi.
Pandemiyle mücadelede için finansman açığı olduğuna dikkat çeken açıklamada, üye ülkelere 8 milyar dolarlık açığın kapatılması için çağrı yapıldı.
Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Dünya Bankası ve diğer kalkınma bankaları tarafından Kovid-19'un etkilerine karşı koymak için 200 milyar dolardan fazla teklif edilen IMF'nin destek paketini içeren bir plan onaylandı.
Toplantının ardından yayımlanan ortak kapanış açıklamasında, daha fakir ülkelerin aldığı borçların geri ödemelerinin bir yıl erteleneceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Güncel
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