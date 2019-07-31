Haberler» Güncel» Haber

Suudi Arabistan'dan Türk tırlarına eziyet

Türk tırları Suudi Arabistan tarafından 10 gündür Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndaki gümrük sahasında bekletiliyor.

31.07.2019 17:36 Suudi Arabistan'dan Türk tırlarına eziyet
Türk tırları Suudi Arabistan tarafından 10 gündür Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndaki gümrük sahasında bekletiliyor.

Suudi Arabistan makamları, 85 Türk tırını Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'ndaki gümrük sahasında bekletiyor. Tır şoförleri limanda resmi kontrollerden geçirilen tırların bekleme sahasına alındığını, 10 gündür ülkeye girişlerine izin verilmediğini söyledi. Evlerinden uzun zamandır ayrı olduklarını ifade eden şoförler ailelerinin bu durumdan endişe ettiklerini bildirdi. - CİDDE

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi
00:05   10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı