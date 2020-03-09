Suudi Arabistan'dan Türkiye, Almanya, Fransa ve İspanya'ya seyahat yasağı
Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa, Türkiye, İspanya ve Almanya'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
09.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:47
Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Umman, Fransa , Türkiye , İspanya ve Almanya 'ya kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı.
Duyuru Suudi devlet ajansı SPA tarafından yapıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Suudi Arabistan, Almanya, Türkiye, Fransa, Dünya
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