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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Erzurumlu işçiler yardım bekliyor

Suudi Arabistan'da inşaat işçisi olarak çalışan Erzurumlu vatandaşlar Türkiye'ye dönecekleri günü bekliyor.

27.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:58
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Erzurumlu işçiler yardım bekliyor
Suudi Arabistan'da inşaat işçisi olarak çalışan Erzurumlu vatandaşlar Türkiye'ye dönecekleri günü bekliyor. 40'ın üzerinde işçinin gözü kulağı devlet büyüklerinden gelecek iyi haberlerde.

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından yurt dışına giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Kış sezonunda çalışmak için Erzurum'dan Suudi Arabistan'a giden inşaat işçileri ise burada mahsur kaldı. İnşaatların çalışmalarını durdurması üzerine işsiz kalan vatandaşlar devlet büyüklerinden yardım istiyor.

40'ın üzerinde Erzurumlu işçinin çalıştığı inşaatın çalışmalarını durdurmasına sinirlenen vatandaşlar şirket sahiplerinden paralarını isteyerek Türkiye'ye geri gönderilmelerini istiyor. Şirket sahipleri ise girişimlerin yapıldığını devlet büyüklerinden haber beklendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 aydır çalışamayan işçiler Türkiye'ye dönecekleri günü bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, 3. Sayfa, Haber
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