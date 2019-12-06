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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İran diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymuyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir, İran'ın diğer ülkelere devrim ihraç etmeye çalıştığını ve ülkelerin egemenliğine saygı duymadığını söyledi.

06.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:46Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İran diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymuyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel al-Jubeir, 'ın diğer ülkelere devrim ihraç etmeye çalıştığını ve ülkelerin egemenliğine saygı duymadığını söyledi.

Al-Jubeir, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı Akdeniz Diyaloğu Konferansı'nda (MED2019) yaptığı açıklamada, İran'ın bölgeyi ve dünyayı tehdit ettiği araçlardan arındırılması gerektiğini belirtti. İran'a karşı sert olunması gerektiğin ifade eden Al-Jubeir,  "İran bütün bölgeye tehdit oluşturuyor ve artık buna tahammül edilmemeli" dedi.

Yemen'deki durum hakkında da konuşan Al-Jubeir, "Yemen'in bizim için özel bir önemi var ve İran'ın oradaki müdahalesi oldukça içler acısı. Yemen'deki tek çözüm politik bir süreç olacaktır, bölgede savaşı biz değil Husiler başlattı. Husiler de dahil olmak üzere bütün Yemenliler, Yemen'in geleceğinde bir rol oynayacak" dedi. Al-Jubeir ayrıca, Yemen'de bir ateşkes ve sonrasında anlaşmanın olası olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ve ABD ilişkilerine de değinen Al-Jubeir, Suudi Arabistan'ın daha önce teröre karşı mücadele ettikleri gibi İran'ın müdahalesine karşı da ABD ile birlikte çalışacağını vurguladı.



Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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